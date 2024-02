Ungaria se alătură inițiativei NATO pentru deminarea Ucrainei Ungaria a devenit și ea membra a coaliției țarilor NATO care vor contribui la deminarea teritoriului Ucrainei, afectat de razboi, conform ministrului Apararii din Ungaria, Kristof Szalay-Bobrovnicky. Memorandumul pentru crearea Coaliției pentru Activitați Antimine a fost semnat la 15 februarie a.c., in cadrul unei intalniri ministeriale la Bruxelles. „In Ucraina devastata de razboi, deminarea reprezinta una dintre cele mai urgente sarcini privind viața de zi cu zi a ucrainenilor. Forțele de aparare din Ungaria vor contribui la eforturile coaliției, condusa de Lituania, prin organizarea de antrenamente… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

