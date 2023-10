Stiri pe aceeasi tema

- Toate stațiile cu carburanți și de gaz petrolier lichefiat (GPL) din țara vor fi verificate de luni pentru a se stabili daca funcționeaza legal și daca reprezinta un pericol pentru populație, a anunțat duminica premierul Marcel Ciolacu intr-o vizita la Crevedia unde cu o zi inainte au avut loc mai multe…

- General maior Benone Gabriel Duduc, din cadrul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, a anuntat ca statia pentru distributia GPL din Crevedia a primit trei amenzi in 2020, in valoare totala de 50.000 de lei, iar Adunarea Generala a Actionarilor a emis la momentul respectiv o hotarare privind…

- Grupul german de asigurari Allianz a afisat un profit net atribuit actionarilor in valoare de 4,7 miliarde de euro in prima jumatate a acestui an, in crestere cu 90,2% fata de S1 2022, potrivit rezultatele financiare publicate joi, potrivit Agerpres.Profitul operational a urcat la 7,5 miliarde de…

- OMV Petrom ar urma sa distribuie un dividend special de 0,045 lei/acțiune, se arata intr-un anunț publicat pe site-ul BVB, potrivit Hotnews. Valoarea totala ce ar urma sa fie distribuita se ridica la 2,804 miliarde lei. Acesta este al doilea dividend special pe care OMV Petrom l-ar distribui. „Propunerea…

- ”Stapanii Coloniei” tocmai ce forțeaza implementarea unui nou ”proiect de țara” pentru obedienta Romanie. ”Experimentul Stoltenberg”, norvegianul ”impaiat” la conducerea NATO prin nesfarșite prelungiri de mandat sub pretextul agresiunii ruse din Ucraina urmand a fi preluat și pentru țara noastra. Acolo…

- OMD a transmis, marti, printr-un comunicat de presa, ca a hotarat sa isi incheie colaborarea cu agentia de creatie grafica Blue Sky Advertising SRL si a precizat ca aceasta decizie a fost luata in unanimitate de catre membrii prezenti la Adunarea Generala a Actionarilor, de luni.“Decizia conducerii…

- Finanțatorul Mihai Rotaru (51 de ani) a preluat oficial funcția de președinte al CSU Craiova. Surprinzator, mutarea a fost validata de Adunarea Generala a Extraordinara a Acționarilor, la 7 iunie 2023, cu 9 zile inainte ca Sorin Carțu (67) sa anunțe ca parasește funcția și ca se retrage din fotbal.…