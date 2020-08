Aproape toata conducerea Parchetului General se afla in izolare dupa apariția unui caz de coronavirus in instituție, relateaza surse din cadrul PICCJ pentru STIRIPESURSE.RO. Ioan Șandru, procurorul care a instrumentat dosarul lui Carmen Iohannis, a fost depistat pozitiv cu COVID-19. Procurorilor li s-a cerut sa țina situația sub tacere. Procurorul general Gabriela Scutea și prim-adjunctul […] The post Parchetul General, in carantina. Procurorul din dosarul familiei Iohannis, infectat COVID appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .