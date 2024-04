Stiri pe aceeasi tema

- Fostul permier Petre Roman a ajuns joi dimineața la Parchetul General, pentru a i se aduce la cunoștința acuzațiile in dosarul Mineriadei din 13-15 iunie 1990. Petre Roman este acuzat de infracțiuni contra umanitații intr-un dosar in care mai sunt cercetați fostul președinte Ion Iliescu, Gelu Voican…

- Fostul premier Petre Roman, Gelu Voican Voiculescu si fostul director SRI Virgil Magureanu au fost citati, joi dimineata, la sediul Parchetului General, pentru a li se aduce la cunostinta ca au fost pusi din nou sub acuzare in dosarul Mineriadei din iunie 1990.

- Fostul premier Petre Roman, Gelu Voican Voiculescu si fostul director SRI Virgil Magureanu au fost citati, joi dimineata, la sediul Parchetului General, pentru a li se aduce la cunostinta ca au fost pusi din nou sub acuzare in dosarul Mineriadei din iunie 1990. Fostul presedinte Ion Iliescu va fi audiat…

- Fostul premier Petre Roman, Gelu Voican Voiculescu si fostul director SRI Virgil Magureanu au fost citati, joi dimineata, la sediul Parchetului General, pentru a li se aduce la cunostinta ca au fost pusi din nou sub acuzare in dosarul Mineriadei. Citește și: Droguri sub forma de ursuleți, confiscate…

- Petre Roman, Gelul Voican Voiculescu și Virgil Magureanu au fost citați pentru a se prezenta joi, 25 aprilie, la ora 8.30, la sediul Parchetului General, unde vor fi audiați in Dosarul Mineriadei. Ion Iliescu ar putea fi audiat la domiciliu, au declarat pentru Libertatea surse apropiate anchetei.In…

- Fostul premier Petre Roman, Gelu Voican Voiculescu si fostul director SRI Virgil Magureanu au fost citati, joi dimineata, la sediul Parchetului General, pentru a li se aduce la cunostinta ca au fost pusi din nou sub acuzare in dosarul Mineriadei din iunie 1990, au declarat surse judiciare pentru AGERPRES.

- Procurorul general Alex Florenta ii solicita presedintelui Klaus Iohannis aviz pentru inceperea urmaririi penale a lui Ion Iliescu in dosarul Mineriadei din iunie 1990. Initial, in iunie 2017, fostul presedinte Ion Iliescu a fost trimis in judecata pentru infractiuni contra umanitatii, alaturi de fostul…

- Patronul Fermei Dacilor, Cornel Dinicu, se afla, marti, la sediul Parchetului General, unde asista la efectuarea perchezitiei informatice in cadrul anchetei deschise in urma incendiului devastator care a izbucnit la complexul turistic in dimineata zilei de 26 decembrie 2023 si care s-a soldat cu opt…