- AUR a depus plangere pe numele lui Klaus Iohannis in legatura ca cheltuielile președintelui pe deplasarile in afara țarii. Procurorul general, Alex Florenta, a afirmat, vineri seara, la un post TV, referindu-se la plangerea penala depusa de AUR care il vizeaza pe presedintele Klaus Iohannis in legatura…

- Procurorul general al Romaniei, Alex Florenta, a afirmat, vineri seara, ca plangerea penala care il vizeaza pe presedintele Klaus Iohannis, depusa de AUR si legata de deplasarile acestuia in strainatate, este pe circuitul administrativ la nivelului Parchetului General si probabil va fi repartizata unui…

- AUR a depus, marți, la Parchet, o plangere penala pe numele președintelui Klaus Iohannis, pentru infracțiunile de abuz in serviciu și deturnare de fonduri, delapidare și uzurparea funcției. Deputatul AUR, Dan Tanasa, s-a prezentat marți dimineața la Parchetul General pentru a depune o plangere pe numele…

- Procurorul sef al DNA, Marius Voineag, a respins, joi, ca inadmisibila, plangerea depusa la DNA pe 14 decembrie 2023 de catre Cristian Ghinea, fostul ministru USR al Fondurilor Europene, in dosarul achizitiei de BMW-uri de catre Ministerul Afacerilor Interne.Dosarul achizitiei pentru MAI de BMW-uri…

- Fostul ministru al Sanatații Vlad Voiculescu este audiat, vineri, la DNA, in dosarul achiziției de vaccinuri Anticovid. Voiculescu a venit cu documente in care arata ca nu a semnat niciun contract, ba mai mult, cand luau deciziile de achiziție a milioanelor de doze de vaccinuri, fostul premier Florin…