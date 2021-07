Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul s-a produs la Piața Sudului, mașina militara a intrat in coliziune cu un alt autoturism care a trecut pe culoarea verde a semaforului.Șoferul și pasagerul mașinii de poliție militara au necesitat ingrijiri medicale și au fost preluați de o ambulanța.Convoiul militar trebuia sa participe la…

- Vor defila pe sub Arcul de Triumf detasamente pedestre reprezentand structurile militare ale Armatei Romaniei care au indeplinit misiuni in acest teatru de operatii, incepand din anul 2002 si pana in luna iunie a acestui an. Ceremonia militara organizata cu ocazia incheierii misiunii Armatei Romaniei…

- Un barbat in varsta de 32 de ani din Craiova a fost prins in București la Piața Romana, avand asupra lui o sacoșa de rafie in care transporta suma enorma de 320.000 de euro. Acesta a atras atenția oamenilor legii in urma unui incident suspect, acela ca a aruncat un plic alb intr-o alta mașina paralela,…

- Barbatul care a lovit cu crosa de golf o alta mașina in trafic a fost reținut pentru 24 de ore. El a fost depistat in Capitala, acolo unde statea cu chirie și a fost dus direct la audieri. Barbatul a fost filmat in trafic in timp ce a blocat o alta mașina chiar pe un bulevard și, inarmat cu crosa de…

- Mihai Bobonete și Octavian Strunila au povestit ce au pațit intr-un taxi, in București, in urma cu ani de zile. Actorii au fost luați la bataie de un taximetrist, iar apoi au ajuns la secția de poliție unde au dat declarații. Erau tineri și nu așa de cunoscuți ca acum. Mihai Bobonete și Octavian Strunila…

- Doi tineri au filmat la inceputul lunii iunie un polițist care dirija circulația intr-o intersecție, in București, și care n-a lasat sa treaca niciun șofer care a depașit coloana de la semafor pe linia de tramvai. Imaginile au devenit virale pe Facebook.Publicat pe pagina Secția de Poliție, video-ul…

- Un tanar de 23 de ani, din Bucuresti, a fost retinut de politie dupa ce si-a agresat fosta iubita si i-a furat masina. Acesta a incercat sa repare fosta relatie printr-o discutie cu tanara de 26 de ani, dar nu au ajuns la un numitor comun si a devenit violent.