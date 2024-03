Stiri pe aceeasi tema

- Actorii romani ce au pus in scena piesa ”Hoți de onoare” și, la plecare, au avut neplacuta surprinza sa afle ca le-a disparut mașina din parcare. Cunoscutul cuplu de actori Oana Moșneagu și Vlad Gherman au crezut ca e o farsa in ton cu spectacolul lor insa și-au dat seama ca nu e chiar așa. Cei doi…

- La data de 13 martie 2024, Poliția Romana a adus in țara cinci persoane, ce aveau emise pe numele lor mandate de executare a unor pedepse. A fost adus un barbat, de 40 de ani, domiciliat in București, urmarit internațional pentru savarșirea de infracțiuni rutiere. Acesta a fost adus din Italia, avand…

- Trupul neinsuflețit al muncitorului roman, in varsta de 44 de ani, Dorel Vaduva, a fost identificat in mașina, nu departe de locul unde fusese vazut ultima oara in viața. Acest lucru a fost confirmat de primarul din Loreto, Renato Mariotti, citat de Rete8.Mașina romanului a fost gasita pe un camp, langa…

- Oana Moșneagu și Vlad Gherman se vor casatori in vara acestui an, insa mai au mult pana vor duce pregatirile la bun sfarșit. Oana Moșneagu marturisește ca nu și-a ales rochia de mireasa și nu are absolut nimic pregatit.”Sunt șanse foarte mari. Mi-ar placea sa ma surprind și sa nu fie așa cum ma știu…

- Klaus Iohannis, presedintele Romaniei, a fost dat disparut la Politie de un deputat AUR. Adrian Axinia, deputat AUR, a mers astazi la Sectia 17 Politie din Bucuresti si a depus o sesizare privind disparitia lui Klaus Iohannis, presedintele Romaniei. „Daca se afla intr-o situatie de suferinta, crestineste,…

- Un tanar din București, care a refuzat sa opreasca mașina la semnalul polițiștilor, a fost scos cu forța din autoturism, dupa ce a fost blocat in trafic. Scena s-a intamplat in Sectorul 5, In apropiere de Piața Rahova.