Stiri pe aceeasi tema

- La data de 13 martie 2024, Poliția Romana a adus in țara cinci persoane, ce aveau emise pe numele lor mandate de executare a unor pedepse. A fost adus un barbat, de 40 de ani, domiciliat in București, urmarit internațional pentru savarșirea de infracțiuni rutiere. Acesta a fost adus din Italia, avand…

- Incidentul s-a produs, duminica, 10 martie, in zona kilometrului 80 al autostrazii A 1, sensul de mers catre Bucuresti, dupa ce șoferul a observat ca iese fum de sub capota și a reusit sa traga masina pe banda de urgenta.Șoferul si cei doi pasageri aflati alaturi de el s-au salvat, ieșind in ultimul…

- Politistii din Bistrița-Nasaud cauta un barbat de 35 de ani din Mureșenii Bargaului care a plecat voluntar de la domiciliu și nu s-a mai intors. Persoanele care dețin informații ce ar putea sa ajute la gasirea acestuia sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau sa sune la numarul…

- "Prin apel 112, pe DN2 - E85 a fost sesizat faptul ca, la iesire din Urechesti spre Popesti, a avut loc o coliziune intre doua autoturisme si un tir. La fata locului au ajuns echipaje de ambulanta si politie. Conform primelor informatii, doi minori si doi adulti au fost raniti", a precizat IPJ Vrancea.Potrivit…

- Astazi, 19 ianuarie 2024, a avut loc ceremonia oficiala de predare-primire a comenzii Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Avram Iancu” al județului Cluj. Dupa o activitate de peste 31 de ani in arma pompierilor, general de brigada Ion Moldovan a trecut in rezerva prin decret prezidențial. Acesta…

- Deputatul AUR Adrian Axinia a depus la Sectia 17 Politie din Bucuresti o cerere pentru a declara disparitia presedintelui Klaus Iohannis. Parlamentarul a motivat ca din data de 18 decembrie 2023, Klaus Werner Iohannis nu a mai avut nicio actiune publica. ”Klaus Werner Iohannis nu a mai aparut public…

- Klaus Iohannis, presedintele Romaniei, a fost dat disparut la Politie! Adrian Axinia, deputat AUR, a mers astazi la Sectia 17 Politie din Bucuresti si a depus o sesizare privind disparitia lui Klaus Iohannis, presedintele Romaniei, declarandu-se ingrijprat ca acesta nu a mai fost vazut in public de…

- O mașina de politie care se afla in misiune, cu semnalele acustice si luminoase in functiune, a lovit o femeie in timp ce traversa strada pe langa o trecere de pietoni in municipiul Resita din judetul Caras-Severin. Victima a fost dusa de urgenta la spital constienta.”In urma cu putin timp, pe strada…