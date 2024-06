Cristian Popescu Piedone, candidatul PUSL la Primaria Capitalei, propune transformarea culturala și turistica a Bucureștiului. Intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, Cristian Popescu Piedone, candidatul PUSL la funcția de primar general al Capitalei, a subliniat potențialul imens al Bucureștiului din punct de vedere cultural și turistic. Promițand sa aduca schimbari semnificative, Piedone a […] The post Cristian Popescu Piedone: Bucureștiul are un potențial uriaș din punct de vedere cultural appeared first on Puterea.ro .