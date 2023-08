Panică în Turcia. Trei seisme majore în patru zile Sambata a avut loc un nou cutremur in Turcia, al patrulea la rand, in doar trei zile, in provincia Malatya, deja afectata in februarie de cutremurul de pamant soldat cu 50.000 de morti. Provincia Malatya a fost zguduita sambata de trei sesime cu magnitudinea de 4,8, 4,5 si 4,2, dupa un cutremur de 5,3 care a avut loc joi. „Nu exista o evolutie negativa. Nici cladiri prabusite, din fericire”, a declarat guvernatorul provinciei, Hulusi Sahin, pentru agentia turca de stat Anadolu. Epicentrul seismelor este localizat la Yesilyurt, la 14 km sud de capitala provinciei. Dupa seismul din februarie, „jumatate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

