Recep Tayyip Erdogan și-a anunțat retragerea. "Ultimele alegeri în care mă implic" Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat ca alegerile locale din 31 martie vor fi ultimele in care se implica, transmite vineri agentia oficiala de presa Anadolu, preluata de Reuters, informeaza Agerpres. Recep Tayyip Erdogan se retrage! Președintele Turciei a condus destinele țarii timp de peste 20 de ani și a castigat zeci de alegeri la viața sa, impreuna cu partidul sau. Mai exact, se afla la conducerea Turciei din anul 2002. El a fost reales sef al statului in mai 2023, pentru un mandat de cinci ani, in urma unui scrutin controversat, mentioneaza Reuters.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a afirmat ca alegerile locale din 31 martie vor fi ultimele in care se implica, transmite vineri agentia oficiala de presa Anadolu, preluata de Reuters, informeaza Agerpres. Erdogan a condus Turcia timp de peste doua decenii si a castigat mai mult de zece alegeri…

