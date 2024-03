Panică la Râmnicu Vâlcea. Aproape 40 de persoane au ajuns în stradă Aproape 40 de persoane au ajuns in strada la Ramnicu Valcea , duminica dimineața, dupa ce in blocul in care locuiau a izbucnit un incendiu . Incendiul a izbucnit dimineața devreme. Din subsolul blocului au inceput sa iasa flacari și s-a degajat un nor de fum. Toți cei 38 de locatari au fost evacuați de urgența. Din fericire, incendiul a fost observat din timp, astfel incat nu au fost cazuri de intoxicare cu fum și, cu atat mai puțin, de arsuri. Incendiul a pornit, dupa cum se pare, de la deșeurile menajere aflate la subsol. „Echipajele operative sosite la fata locului au constatat ca incendiul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

