Incendiu la Casa Județeană a Asigurărilor de Sănătate Vaslui. Mai multe documente importante au fost distruse La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta in camera serverelor și exista pericol de propagare la intregul nivel."Dupa efectuarea recunoașterii, s-a acționat cu trei linii de intervenție pentru izolarea și lichidarea incendiului. Nu au fost gasite persoane ranite sau intoxicate cu fum ori alte gaze toxice", au informat reprezentanții ISU Vaslui. Deoarece cladirea instituției este lipita de un bloc turn, echipe de salvatori au mers din ușa in ușa pentru a verifica starea locatarilor, insa nu s-a impus evacuarea cetațenilor, mai arata sursa citata."Concomitent cu operațiunile… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

