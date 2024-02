Incendiu la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Vaslui Un incendiu a izbucnit la Casa Județeana de Asigurari de Sanatate Vaslui. Pompierii intervin pentru stingerea acestuia. La momentul actual, se fac cercetari pentru a fi stabilita cauza care a condus la producerea incendiului. Potrivit primelor informații, incendiul se manifesta in camera serverelor și exista pericol de propagare la intregul nivel. „Dupa efectuarea recunoașterii, s-a acționat cu trei linii de intervenție pentru izolarea și lichidarea incendiului. Nu au fost gasite persoane ranite sau intoxicate cu fum ori alte gaze toxice”, transmit pompierii. Cladirea instituției este lipita de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

