Pamflet de campanie: Calități inexistente și programe atractive Daca mere ceva bine in țara asta, apoi alea-s farmaciile. Dupa ce Atac la Cenzura o publicat rezultatele unui sondaj facut in Maramureș, liberalii s-o așezat la coada sa cumpere antidepresive, ca disperarea-i mare. Atac la Cenzura scrie ca rezultatul dezastruos al liberalilor reflecta nemulțumirea maramureșenilor fața de candidatul propus de PNL pentru preluarea șefiei CJ-ului, adicatelea Gabriel Bogdan Ștețco, și fața de managementul propus de Ionel Bogdan. Care management ii minunat, da’ numa’ in viziunea liberalilor. Ori Ionel Bogdan ii total rupt de realitate, ori ii crede pe alegatori corijenți… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

