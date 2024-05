Stiri pe aceeasi tema

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro sunt mereu cu ochii pe vedetele din Romania și obțin imagini de senzație. De data aceasta, avem fotografii cu baieții lui Florin Raducioiu, marle fotbalist roman. Deși baieții locuiesc in Italia au venit pe meleagurile natale pentru meciul…

- Adriana Simionescu, in varsta de 20 de ani, se pregatește de nunta, dupa ce la finalul anului 2021 a fost ceruta in casatorie. Fiica lui Adi Minune și Nicu traiesc de mai mult timp o frumoasa poveste de dragoste.Adriana Simionescu și Nicu devenit parinții unei fetițe superbe anul trecut, iar acum se…

- Vica Blochina a lasat pentru un timp televiziunea și s-a reorientat. Prezentatoarea TV este pasionata de tot ce inseamna numerologie și a inceput sa ia lecții de la specialiști din Rusia. Fosta prezentatoare TV a dezvaluit cati bani cheltuie pe cursuri.„In studiu. Invaț foarte mult. Pentru mine, școala,…

- Primaria Capitalei si Reprezentanta UNICEF in Romania invita copiii, adolescentii si parintii din Bucuresti sa raspunda la doua chestionare referitoare la felul in care trebuie sa arate un oras prietenos cu cei mici.

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat miercuri ca in prezent in Romania se opereaza 80% din copiii cu malformatii cardiace, informeaza AGERPRES . „Daca in urma cu zece ani 80% din copiii din Romania care aveau malformatii cardiace trebuiau sa caute o solutie in afara tarii, in momentul de…

