- Calin Goia iși extinde orizonturile financiare investind la Bursa. Solistul de peste 25 de ani solist al popularei formații Voltaj, una dintre cele mai de succes trupe din showbiz-ul romanesc, se poate vorbi ca a facut bani frumoși mai ales din concerte cu trupa. Cu o medie anuala a incasarilor de aproximativ…

- Mai mulți oameni de afaceri vor sa le plateasca Statul actele de nerespectare a legii și a regulamentelor Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), intentand procese, dupa aplicarea unor amenzi in valoare totala de 3.697.800 lei, dispuse de ASF, din 2022 pana in prezent. Potrivit datelor postate…

- Poftiți pe la noi: Poftiți in Dobrogea! a continuat și saptamana aceasta intr-o zona superba din Romania, la Corbu, unde Nea Marin i-a pus la munca pe Ruby, Jador, Adriana Trandafir și Patrizia Paglieri. Emisiunea a fost lider de audiența seara trecuta,

- In era “economiei atenției”, in care informația curge rapid și depașește capacitatea creierului uman de a o procesa, concurența devine acerba, iar imaginea personala și profesionala a devine un element crucial pentru succesul in afaceri. Cu o piața din ce in ce mai competitiva, construirea și promovarea…

- In perioada 2020-2022, ponderea firmelor romanești care au introdus pe piața produse sau procese noi sau imbunatațite de business, a fost de 8,8%, ceea ce reprezinta o scadere cu 1,9 puncte procentuale fața de perioada 2018-2020, a transmis luni Institutul Național de Statistica. Romania continua sa…

- Cifra de afaceri din serviciile de piata prestate in principal intreprinderilor a crescut, In primele doua luni din acest an, fata de perioada similara din 2023, atat ca serie bruta, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 1%, fiecare, arata datele Institutului…

- Traim in secolul vitezei, intr-o lume in care, din pacate, stresul este prezent in viața noastra de zi cu zi. Situațiile de la locul de munca, agitația din viața de zi cu zi, traficul și responsabilitațile pe care fiecare le are in viața personala, pot duce la apariția stresului. Cu toate acestea, este…

- De mai bine de 15 ani, vorbim despre un gigant de pe piața romaneasca, iar noile tendințe ale companiei sunt de expansiune. Astfel ca se vorbește tot mai intens de intenția acestuia de a prelua o companie de profil care activeza pe piața vecinilor din Ungaria. Sameday, de peste 15 ani un gigant de pe…