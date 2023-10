Pacienți din Austria și Marea Britanie au fost spitalizați dupa ce au folosit stilouri Ozempic contrafacute, au anunțat autoritațile sanitare din cele doua țari. Potrivit Oficiului federal austriac pentru securitate medicala (BASG), au fost semnalate hipoglicemie și convulsii ca efecte secundare grave aparute in urma injectarii de Ozempic contrafacut, care ar fi putut sa conțina insulina in locul substanței active, semaglutida. Agenția austriaca subliniaza ca aceste falsuri pot sa puna viața in pericol deoarece medicamentul nu a fost testat din punct de vedere al calitații și din cauza impuritaților…