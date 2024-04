Stiri pe aceeasi tema

- UE dorește sa ajunga la un acord cu Marea Britanie privind libera circulație. Propunerea este ca tinerii din UE și din Regatul Unit sa poata circula și lucra fara restricții. Autoritațile britanice vor analiza propunerea UE.

- Comisia Europeana a propus deschiderea negocierilor cu Regatul Unit pentru a permite libera circulație pentru tinerii cu varste intre 18 și 30 de ani, prevedere de care se bucurau milioane de oameni inainte de Brexit, relateaza The Guardian.

- PSD iși asuma ca obiectiv politic major implementarea salariului minim european in Romania, pana la finalul anului 2024. In acest sens, specialiștii PSD lucreaza deja la elaborarea unei propuneri de reglementare, pentru transpunerea in legislația naționala a Directivei europene privind salariile minime…

- Polițiștii de frontiera din Aeroportul Internațional Chișinau au identificat in flux doi tineri moldoveni care dețineau documente romanești pe numele lor, toate cu semne rezonabile de falsificare. Un moldovean de 26 de ani revenea din Istanbul, Turcia, iar al doilea moldovean de 22 de ani din Londra,…

- Tinerii liberali au demarat acțiunea Caravana Europa, cu care se vor deplasa in toata țara, pentru a sublinia importanța apartenenței Romaniei la Uniunea Europeana, pe fondul intensificarii unor mișcari anti-europene. Cu aceasta ocazie, la debutul campaniei care a avut loc la Cluj-Napoca, tinerii liberali…

- Se schimba varsta la care se poate obține permisul auto: Tinerii de 17 ani vor putea avea carnet de conducere. Ce reguli vor respecta cei admiși Se schimba varsta la care se poate obține permisul auto: Tinerii de 17 ani vor putea avea carnet de conducere. Ce reguli vor respecta cei admiși Anul 2024…

- Companiile din Romania si Ungaria platesc cele mai mari preturi la energie din Uniunea Europeana, de aproape trei ori mai mari decat cele platite de firmele din Finlanda, arata raportul anual privind piata unica si competitivitatea, publicat miercuri de Comisia Europeana, transmite DPA.Potrivit documentului,…

- Un așa-numit „ vid legal ” face ca petrolul lui Putin sa fie rafinat in țari precum India, iar produsele sa fie vandute in Marea Britanie. Milioane de barili de combustibil produse din petrol rusesc sunt inca importate in Regatul Unit, in ciuda sancțiunilor impuse din cauza razboiului dus de Putin in…