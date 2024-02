Un așa-numit „ vid legal ” face ca petrolul lui Putin sa fie rafinat in țari precum India, iar produsele sa fie vandute in Marea Britanie. Milioane de barili de combustibil produse din petrol rusesc sunt inca importate in Regatul Unit, in ciuda sancțiunilor impuse din cauza razboiului dus de Putin in Ucraina, susține un studiu citat de BBC. Un așa-numit „vid legal” face ca petrolul rusesc sa fie rafinat in țari precum India, iar produsele sa fie vandute in Marea Britanie. Acest lucru nu este ilegal și nu incalca interdicția britanica asupra petrolului rusesc, dar criticii spun ca submineaza sancțiunile…