Nivelul de stres la locul de muncă, îngrijorare a angajatorilor, în 2024. Stres puternic în IT Angajatorii au constatat o tendința de creștere a nivelului de stres la locul de munca in randul angajaților, pentru 2024, situație generata de transformarile tehnologice, lipsa conexiunii, și a sentimentului de apartenența, prin munca la distanța (telemunca), sau in format hibrid. Cei mai afectați sunt angajații din IT, retail si industrii creative. Datele colectate de […] The post Nivelul de stres la locul de munca, ingrijorare a angajatorilor, in 2024. Stres puternic in IT appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

