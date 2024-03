Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui proiect initiat de Guvern, și adoptat marti de Senat, valabilitatea pentru permisele de conducere din categoriile A și B va crește de la 10 ani la 15 ani, pentru persoanele de pana la 70 de ani. Conducatorii auto trecuți de 70 de ani vor trebui sa-și reinnoiasca permisul de conducere la…

- Platim 18.000 euro pe zi din cauza deșeurilor. ”Din cauza depozitelor de deșeuri, am fost condamnați de Curtea Europeana de Justiție sa platim 18.000 euro pe zi pana rezolvam aceasta problema. Din cauza deșeurilor, Romania e codașa Europei. Cu acești bani am fi putut sa platim alocațiile mai multor…

- Doua categorii de soferi romani pot ramane fara permis auto pe viata, in anumite conditii. Proiectul de lege initiat de deputati PNL a fost adoptat tacit de Senat. Astfel, dupa ce Legea Anastasia prevede ca șoferii beți sau drogați care provoaca accidente soldate cu pierderi de vieti omenesti vor face…

- In Romania afectiunile oncologice reprezinta a doua cauza majora a mortalitatii, iar Planul National pentru Combaterea Cancerului trebuie urgent implementat la nivelul sistemului de sanatate, afirma președintele PNL, Nicolae Ciuca. „In Romania, afectiunile oncologice reprezinta a doua cauza majora a…

- In China, se raspandește rapid un nou sistem de plata lansat de un gigant tech și care le permite oamenilor sa plateasca direct cu palma. Așa de exemplu acesta poate fi utilizat intr-o stație de metrou aglomerata, unde timpul conteaza foarte mult, iar plata cu mana se poate face mai repede decat apeland…

- Patru tinere din Olanda au creat un concept numit ,,biblioteca de haine” in speranța ca pot reduce impactul pe care industria textilelor il are asupra mediului inconjurator. Conform AFP, din ,,biblioteca de haine” se pot imprumuta tunici, rochii, bluze ori jachete. Aceasta se afla in Amsterdam și…

- Dulaglutida, medicament din tratamentul diabetului, poate reduce riscul de creșterea in greutate in cazul femeilor ex-fumatoare, potrivit unui nou studiu. Creșterea in greutate, dupa renunțarea la țigara, poate fi o problema reala pentru foștii fumatori. In cazul femeilor, problema aceasta ar putea…

- Vești bune pentru romanii din Diaspora! Aceștia vor avea la dispoziție servicii consulare online in curand. Proiectul de lege privind aceasta modificare a fost adoptat azi de Camera Deputaților , care este for decizional. Cetatenii romani din afara granitelor tarii pot accesa servicii consulare online…