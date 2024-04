Ce meserie are, de fapt, Marcel Boloș. De ce nu se poate înscrie în PNL: ”Trebuie să respect regulile” Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a facut precizari privind viitorul sau politic. El a explicat de ce nu se poate inscrie in PNL, dezvaluind ca totul are legatura cu meseria sa. Totodata, Marcel Boloș nu și-a ascuns intenția de a face parte și din viitorul guvern, daca i se va cere. ”Am spus de nenumarate ori ca, daca se va considera ca am fost un ministru performant și se va aprecia ca trebuie sa fiu parte și din urmatorul guvern, nu voi spune nu”, a raspuns Marcel Boloș vineri seara, dupa ce a fost intrebat, la Digi24 , ce va face anul acesta. In ceea ce privește inscrierea in PNL, Marcel… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cristian-Gabriel Pascu a rezistat doar doua zile in funcția de vicepreședinte al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN). Premierul Marcel Ciolacu l-a revocat din funcția de vicepreședinte al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) pe Cristian-Gabriel Pascu, o figura cu un trecut controversat.…

- Mai multe posturi de conducere la instituții publice. Regulile stabilite de Guvern, explicate de ministrul Finanțelor Numarul posturilor de conducere in instituțiile publice va putea crește de la 8% la 10%, potrivit ordonanței aprobate joi de Guvern. Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a explicat care…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a declarat ca a platit la ultima factura de energie electrica suma de 199 lei si nu stie de ce a fost o factura destul de mare, in contextul in care nu este un mare consumator de energie. „Folosesc un bec, un frigider, un televizor si toate aparatele de consum pe…

- „199 de lei am platit ultima data, dar nici nu stiu de ce a fost o factura destul de mare, avand in vedere ca nu sunt un mare consumator de energie. Deci aceasta este valoarea facturii pe care am platit-o la factura de curent electric, comparativ cu faptul ca folosesc un bec, un frigider, un televizor…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a declarat joi, 28 martie, ca ultima factura de energie electrica pe care a platit-o a fost ”destul de mare”, ținand cont ca nu este un mare consumator.”199 de lei am platit ultima data, dar nici nu stiu de ce a fost o factura destul de mare, avand in vedere ca nu…

- „199 de lei am platit ultima data, dar nici nu stiu de ce a fost o factura destul de mare, avand in vedere ca nu sunt un mare consumator de energie. Deci aceasta este valoarea facturii pe care am platit-o la factura de curent electric, comparativ cu faptul ca folosesc un bec, un frigider, un televizor…

- Ministrul Finanțelor din Romania, Marcel Boloș, a discutat despre trei greșeli comune pe care utilizatorii le fac in modulul e-Factura și despre masurile luate pentru a rezolva aceste probleme: Trimisul repetat al facturii: Mulți utilizatori, dupa ce apasa butonul „Trimite”, nu așteapta ca factura electronica…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a raspuns criticilor privind sistemul e-Factura, anunțand ca pana acum s-au inregistrat peste 2,7 milioane de facturi in sistem, cu o valoare totala de 16 miliarde de lei. Boloș a subliniat ca vineri s-a atins un record de 675.000 de facturi intr-o zi și se așteapta…