„199 de lei am platit ultima data, dar nici nu stiu de ce a fost o factura destul de mare, avand in vedere ca nu sunt un mare consumator de energie. Deci aceasta este valoarea facturii pe care am platit-o la factura de curent electric, comparativ cu faptul ca folosesc un bec, un frigider, un televizor si toate aparatele de consum pe care le am in locuinta”, a afirmat Marcel Bolos, intrebat cat de mare este factura sa la energie electrica si cat a platit pe ea, la finalul sedintei de joi a Guvernului. Ministrul de Finante a mai spus ca, in luna anterioara, a platit tot undeva in jur de 100-120…