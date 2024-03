”Am avut astazi discutia lunara cu Directiile Generale Regionale ale Finantelor Publice din toata tara, in care sa urmarim intreg spectrul de actiuni intreprinse pe linia de prevenire si combatere a evaziunii fiscale. Pentru 2024 am stabilit cu conducerea ANAF un set clar de indicatori de performanta care sa ne ajute sa evaluam in mod obiectiv performanta fiecarei regiuni si sa identificam zonele in care este nevoie de imbunatatiri suplimentare”, a scris, martis eara, pe Facebook, Marcel Bolos. Acesta apreciaza ca fiecare regiune are un specific diferit. ”Tocmai de aceea am decis ca este nevoie…