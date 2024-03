Ministrul Finanțelor, nemulțumit. A primit o factură la curent „destul de mare” Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, s-a aratat nemulțumit ca a primit o factura la curent „destul de mare”, de 199 lei. „199 de lei am platit ultima data, dar nici nu știu de ce a fost o factura destul de mare, avand in vedere ca nu sunt un mare consumator de energie”, a aratat ministrul Boloș. Intrebat la ce se raporteaza cand face aceasta apreciere, ministrul Finanțelor a spus: „Comparativ cu faptul ca folosesc un bec, un frigider, un televizor și toate aparatele de consum pe care le am in locuința.” Articolul Ministrul Finanțelor, nemulțumit. A primit o factura la curent „destul de mare” apare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

