Cerere redusa de cozonaci, in acest an, deși s-au ieftinit. Romanii prefera un cozonac mai mic, dar de calitate, decat unul mare și mai puțin bun, spun producatorii, care se plang ca procesarea nu primește subvenții de la stat așa cum se intampla la legume, de exemplu. In acest an, patiserii vor scoate pe piata […] The post Cerere mica de cozonaci, deși s-au ieftinit. Patiserii vor și ei subvenții de la stat appeared first on Puterea.ro .