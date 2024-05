Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Tudose a sugerat ca un rezultat favorabil al PSD la alegerile locale și europarlamentare ar putea fi un factor decisiv in convingerea lui Marcel Ciolacu sa intre in cursa pentru Cotroceni. Mihai Tudose, europarlamentar și vicepreședinte al PSD, a lansat vineri, in cadrul unei eveniment la Braila,…

- Marcel Ciolacu a participat la Sarbatoarea Izvorul Tamaduirii de la Biserica Greaca din Braila prilej pentru a face o baie de mulțime. Președintele PSD, Marcel Ciolacu, insoțit de secretarul general al PSD, Paul Stanescu, și europarlamentarul Mihai Tudose au participat, vineri, de ziua sarbatorii Izvorul…

- Marcel Bolos, ministrul Finantelor Publice, susține ca prin comasarea alegerilor din acest an se face o economie de doua miliarde de lei la buget. Pentru cele patru runde de alegeri au fost alocate circa 4 miliarde de lei. Ministrul Boloș mai spune ca ”orice economie este binevenita”, mai ales in aceasta…

- Mai multe ONG-uri fac apel la premierul țarii, Marcel Ciolacu caruia ii cer printr-o scrisoare deschisa sa reduca, la 45 de zile inainte de data alegerilor, termenul pana la care oamenii iși pot face viza de flotant. ”Decizia comasarii alegerilor, coroborata cu cadrul legislativ actual prin viza de…

- Pe 8 septembrie, vom avea primul tur al prezidențialelor, iar cel de-al doilea pe 22 septembrie, a declarat președintele PSD Marcel Ciolacu in ședința interna a partidului. De asemenea, alegerile parlamentare vor fi organizate pe 8 decembrie, a mai declarat premierul. Calendarul comun al coaliției PSD…

- Romanii iși doresc comasare, a anunțat Mihai Tudose, miercuri, dupa ședința de la Palatul Victoria, precizand ca aseara a primit rezultatele sondajului sociologic. Totodata, acesta a anunțat ca astazi la ora 19.00 Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca vor anunța decizia coaliției privind comasarea. „Este…

- Scandalul comasarii alegerilor, care a adus coaliția PSD – PNL in pragul ruperii, ar fi fost tranșata intre liderii Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca. Convorbirea celor doi președinți ar fi avut loc duminica, in ziua in care era, de fapt, programata, o ședința a coaliției, arata Antena 3 CNN. Surse liberale…

- Discutiile din coalitie nu s-au blocat, dar nici nu s-a ajuns la un consens privind comasarea alegerilor din cauza ”specificului fiecaruia”, a declarat, marți, premierul Marcel Ciolacu. Pe de alta parte, premierul Ciolacu spune ca suprapunerea mai multor alegeri ar putea mai mult sa incurce decat sa…