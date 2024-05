Stiri pe aceeasi tema

- Accident de circulație in care au fost implicate un autocamion și un autoturism, in aceasta dupa-amiaza, in localitatea aradeana Savarșin. Au intervenit pompierii militari ai Garzii de Intervenție Birchiș cu o autospeciala cu modul pentru descarcerare și o ambulanța SMURD, alaturi de o ambulanța SAJ.…

- Un accident ingrozitor s-a produs in Vaslui, vineri noapte. O femeie a murit și o alta persoana a fost ranita grav, dupa ce șoferul a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina intr-un copac. Femeia nu a mai avut nicio șansa și a fost declarata decedata.

- Doua autoturisme s-au tamponat in municipiul Suceava, in fața Centrului de Transfuzii, informeaza ISU Suceava. Intervin pompierii militari ai Detașamentului Suceava cu o autospeciala de stingere dotata cu modul pentru descarcerare și o ambulanța SMURD B2. O persoana este monitorizata de catre ambulanța…

- O persoana a murit și alta a fost ranita in urma unui atac cu cuțitul in Bordeaux. Atacatorul a fost impușcat de polițiști. La fața locului, au ajuns numeroase forțe de securitate. Incidentul a avut loc miercuri seara, potrivit TF1.

- Un grav accident de circulatie a avut loc miercuri dimineata, in urma caruia un pieton a decedat dupa ce a fost lovit de o masina."La data de 10 aprilie, in jurul orei 6,00, Brigada Rutiera a fost sesizata prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier pe str. Halelor. Un barbat in varsta…

- Cel puțin 15 oi au murit intr-un incendiu care a pornit in aceasta dupa amiaza in localitatea aradeana Zarand. Intervin pompierii militari ai Garzii de... The post UPDATE: 50 de oi au murit dupa un incendiu puternic in localitatea Zarand! O persoana a suferit arsuri appeared first on Special Arad ·…

- ISU Arad anunta sambata un incendiu la doua adaposturi de animale, din localitatea Zarand, o persoana de 47 de ani suferind arsuri la nivelul membrelor superioare. La fata locului intervin pompierii militari ai Garzii de Interventie Chisineu-Cris si ai Detasamentului Ineu cu trei autospeciale de stingere…

- O coliziune s-a produs, in aceasta seara, intre trei autoturisme in localitatea valceana Stoenesti. O persoana a fost ranita. Pompierii militari valceni din cadrul Punctului de Lucru Bunesti: cu o autospeciala de stingere cu modul de descarcerare, o ambulanța SMURD. In evenimentul rutier au fost implicate…