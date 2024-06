Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 70% dintre romani declara ca returneaza toate ambalajele marcate cu simbolul SGR, in timp ce 19% returneaza doar o parte dintre acestea, potrivit unui studiu derulat de Reveal Marketing Research, dat marti publicitatii, transmite Agerpres. Conform sursei citate, 39% dintre romani au adoptat…

- Foto: Timi Slicaru Update: Pana la ora 15,00 au votat duminica, la alegerile locale, 5.164.248 de alegatori, adica un procent de 28,56%, potrivit datelor furnizate in timp real de Autoritatea Electorala Permanenta. In mediul urban au votat 2.447.582 de alegatori, iar in mediul rural 2.716.666 de alegatori.…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a pledat pentru dezvoltarea asistentei medicale ambulatorii de specialitate, exprimandu-si speranta ca acestor servicii sa le fie acordate fonduri suplimentare, pentru ca „trebuie platite asa cum trebuie”. „Nu doar ca sper sa fie bani, dar vreau sa ne gandim, in…

- La sfarșitul lunii aprilie 2024, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Dambovița erau inregistrați 5151 șomeri (din care 2569 femei), rata șomajului fiind de 3,02 %. Comparativ cu luna precedenta, cand rata șomajului a fost de 2,93 %, in aceasta luna acest indicator a crescut…

- Fundația Mobexpert susține Caravana cu medici. Consultații și analize gratuite pentru 120 de oameni care nu au acces la servicii medicale. ”Susținem cu inima deschisa aceasta inițiativa minunata a Caravanei cu medici, cu sprijin financiar pentru a putea fi derulata in folosul oamenilor din localitate.…

- Bolnavii de cancer neasigurați vor beneficia de servicii medicale decontate de la 1 iulie 2024: Anunțul CNAS Bolnavii de cancer neasigurați vor beneficia de servicii medicale decontate de la 1 iulie 2024: Anunțul CNAS Valeria Herdea, presedinta Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, a anunțat ca…

- Senatoarea PNL atrage atenția asupra provocarilor aduse de digitalizare și de nevoia unui parteneriat solid cu autoritațile locale care sa garanteze ca orice cetațean are acces la telemedicina.”Daca vrem cu adevarat ca telemedicina sa ne ajute – nu doar sa fie o chestiune pe care sa o bifam pe hartie…

- Peste o mie de persoane din mediul rural vor beneficia de controale medicale gratuite, in perioada martie – iunie, pentru diabet zaharat, boli cardiovasculare, obezitate si hepatita B si C in cadrul unui proiect al APCR.