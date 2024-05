Țeapă sub nasul inspectorilor ANAF. Firmele și-au șters, din pix, taxele și impozitele Inspectorii ANAF dorm in post. Cel puțin aceasta pare sa fie concluzia Curții de Conturi, care a descoperit la Administrația Județeana a Finanțelor Publice Tulcea cum 79 de agenți economici și-au diminuat pana la zero impozitele și taxele datorate la stat. Sumele șterse din pix, in valoare totala de peste 1,4 milioane de lei, reprezentau […] The post Țeapa sub nasul inspectorilor ANAF. Firmele și-au șters, din pix, taxele și impozitele first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

