Marea Britanie a introdus restricții privind anumite industrii cheie, cauzand schimbari majore pentru lucratorii romani. Una dintre masurile controversate este impunerea unei interdicții de viza pentru tinerii care doresc sa lucreze in baruri și spitale, stabilind un venit minim anual de cel puțin 38.700 de lire sterline. Aceasta schimbare brusca a regulilor de imigrație a provocat șoc și dezamagire in randul celor care iși doreau sa munceasca și sa traiasca in Regatul Unit. Implementata la 1 aprilie, aceasta decizie a avut un impact imediat asupra sute de tineri care se aflau deja in Marea Britanie…