Pachetul de legi privind securitatea nationala este finalizat si va fi trimis in Parlament, a anuntat, joi, ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu. El a precizat ca cere, prin noile prevederi, creșterea veniturilor militarilor, rezerviștilor și veteranilor, pentru ca este „trist" in fiecare seara. „Cel mai trist moment al meu este, spre seara, cand sunt obligat […]