Spre pace în jurul Israelului In memoria lui Shlomo Avineri In jurul unei confruntari cu vaste implicații infloresc de obicei opinii diverse. Or, numai abordarea cu date verificate și luand in seama intregul da rezultate. Date ce vin, desigur, din surse multiple. Bunaoara, dinspre istoria scrisa cu acuratețe – caci e plin, din nefericire, de istorie improvizata. Apoi, dinspre dreptul internațional – cu condiția sa fie drept, nu simpla invocare de acorduri de circumstanța, neratificate. Mai departe, dinspre economie, geopolitica, uneori și dinspre religie – bine stapanite. Toate acestea sunt indispensabile. Considerarea opticilor… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul german de interne, Nancy Faeser, a laudat eforturile depuse de Romania pentru solidaritatea europeana in materie de azil, ca parte a demersului sau de a adera integral la spatiul Schengen, relateaza marti DPA. ”As dori sa imi exprim multumirile pentru buna cooperare in acest domeniu”, a declarat…

- Zeci de drone iraniene au fost lansate sambata seara spre Israel. In cateva ore vor ajunge in spațiul aerian israelian. Dronele au fost observate deasupra Irakului. Spațiile aeriene din Egipt, Israel, Liban, Iordania, Irak, Kuweit și parți din Iran au fost inchise pentru zborurile comerciale. Apararea…

- Zeci de drone iraniene au fost lansate sambata seara spre Israel. In cateva ore vor ajunge in spațiul aerian israelian. Dronele au fost observate deasupra Irakului. Spațiile aeriene din Egipt, Israel, Liban, Iordania, Irak, Kuweit și parți din Iran au fost inchise pentru zborurile comerciale. Apararea…

- In aceasta perioada, piața este plina de fructe și legume, atat de la producatori locali, cat și de peste mari și țari. De multe ori, marfurile aduse din strainatate, in primul rand, sunt pline de chimicale, precum nitrați, care pot sa fie periculoase pentru consumatori. Sa nu uitam ca in Romania ajung…

- Sondajul se bazeaza pe raspunsurile organizațiilor de reprezentare a mediului de afaceri din state ale caror economii insumeaza aproximativ 70% din totalul Produsului Intern Brut (PIB) global. Pentru al doilea an consecutiv, instabilitatea cauzata de tensiunile geopolitice continua sa cantareasca cel…

- Sondajul se bazeaza pe raspunsurile organizațiilor de reprezentare a mediului de afaceri din state ale caror economii insumeaza aproximativ 70% din totalul Produsului Intern Brut (PIB) global. Pentru al doilea an consecutiv, instabilitatea cauzata de tensiunile geopolitice continua sa cantareasca cel…

- Piața de ingrașaminte este stabila, nu se anunța mari fluctuații de prețuri, insa o serie de ingrașaminte au stocurile epuizate sau limitate, ne spune Iustin Pruteanu, un tanat de 22 de ani din Iași, student la Facultatea de Agricultura, odata cu inființarea companiei Confert Agro, alaturi de tatal…

- CEO-ul McDonald’s, Chris Kempczinski, a declarat luni ca razboiul din Gaza a avut un efect „descurajant” asupra vanzarilor in țarile din Orientul Mijlociu și in alte țari cu majoritate musulmana, precum Malaezia și Indonezia, relateaza Al Jazeera. „Atata timp cat acest conflict, acest razboi, va avea…