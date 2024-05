Stiri pe aceeasi tema

- Carrefour a luat decizia de a inchide mai multe surpermarketuri, in urma tranzacției prin care a cumparat magazinele Cora. Astfel, pe langa reorganizarea și transformarea acestora in magazinele Supernova, compania franceza a hotarat sa puna lacatul pe ușa unor magazine de proximitate deținute de Cora…

- George Tuța, candidatul susținut de aliana PSD-PNL, și-a depus duminica candidatura pentru Primaria Sectorului 1, in aplauzele colegilor de partid și susținut de Sebastian Burduja, candidatul PSD pentru Primaria Capitalei. Principalele declarații George Tuța: „Mi-am ghidat cariera pe baza unor principii…

- In fiecare an, pe data de 9 septembrie am putea sa sarbatorim „Ziua nationala a bunicilor”. Propunerea legislativa aparține deputatului PNL din diaspora, Valentin Fagarasian, și a fost depusa la Camera Deputatilor. ”Bunicilor li se cuvine o recunoastere speciala pentru rolul esential pe care il au in…

- Un mare lanț de retail prezent pe piața locala a decis sa inchida mai multe magazine de proximitate preluate recent. Conducerea rețelei a luat aceasta decizie, deoarece fie a dorit sa schimbe locațiile, fie magazinele respective nu erau eficiente. Retailerul care a recurs la inchiderea magazinelor de…

- A fost promulgata legea pentru combaterea risipei alimentare . Actul normativ cuprinde masuri privind reintroducerea alimentelor in circuitul economic. Noua lege urmarește și organizarea la nivel national a activitatii tuturor operatorilor economici din sectorul agro-alimentar si distribuirea pe o…

- Comisarii de la „Protecția Consumatorului” au desfașurat mai multe controale in magazinele care vand o gama larga de produse importate din China, cunoscute și sub numele de „chinezarii”, de la cosmetice și haine la jucarii, care sunt foarte ieftine, dar sunt de foarte proasta calitate și in multe cazuri…

- Camera Deputatilor a adoptat proiectul de lege pentru stoparea risipei alimentare! Magazinele alimentare vor fi obligate sa reduca prețurile la alimentele care urmeaza sa expire! Romanii vor putea beneficia de preturi reduse la alimente inainte de data expirarii si va fi simplificata procedura prin…

- Discutiile din coalitie nu s-au blocat, dar nici nu s-a ajuns la un consens privind comasarea alegerilor din cauza ”specificului fiecaruia”, a declarat, marți, premierul Marcel Ciolacu. Pe de alta parte, premierul Ciolacu spune ca suprapunerea mai multor alegeri ar putea mai mult sa incurce decat sa…