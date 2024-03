Un mare lanț de retail închide mai multe magazine de proximitate Un mare lanț de retail prezent pe piața locala a decis sa inchida mai multe magazine de proximitate preluate recent. Conducerea rețelei a luat aceasta decizie, deoarece fie a dorit sa schimbe locațiile, fie magazinele respective nu erau eficiente. Retailerul care a recurs la inchiderea magazinelor de proximitate este lanțul francez Carrefour, care a achiziționat anul trecut zece hipermarketuri Cora și noua magazine de proximitate Cora Urban. Dintre acestea din urma, patru unitați au fost sau sunt in curs de inchidere, angajații fiind preluați de rețeaua Carrefour. Este vorba de Cora Urban Moșilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

