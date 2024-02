Stiri pe aceeasi tema

- Suspendarea din funcția de președinte al Consiliului Județean Prahova a lui Iulian Dumitrescu și alegerea ieri a unui președinte interimar a scos la lumina faptul ca PNL merge braț cu USR și PMP, chiar daca guverneaza in alianța cu PSD. Consilierii județeni de la Prahova au votat, ieri, pentru desemnarea…

- Suspendarea din toate funcțiile politice a liderului liberal Iulian Dumitrescu, ca urmare a descinderilor DNA, conduce automat la numirea unui nou șef la organizația PNL Prahova, care deja se cam știe. Dupa acuzațiile de luare de mita, prim vicepreședintele PNL, Iulian Dumitrescu, a fost plasat sub…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a discutat, joi, cu Iulian Dumitrescu, liderul partidului de la Prahova, acuzat de luare de mita, inainte ca acesta sa se retraga din funcția politica de prim-vicepreședinte PNL. Decizia ar fi fost luata pentru a nu prejudicia imaginea partidului, susține Ciuca. „PNL…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Prahova este cercetat sub control judiciar pentru comiterea infractiunilor de luare de mita si fals in declaratii. Iulian Dumitrescu și-a dat demisia din funcțiile deținute in PNL.

- Scenariul lansat zile trecute prin care Klaus Iohannis ar putea ajunge președintele Consiliului European, in locul belgianului Charles Michel, nu prea are nicio legatura cu realitatea, intrucat deja se știe cine sunt candidații pentru ocuparea acestui fotoliu. Șansele ca șeful statului, Klaus Iohannis,…

- Conform surselor citate, scenariului discutat in PNL are legatura cu alegerile europarlamentare din iunie și negocierile pentru noii șefi ai Comisiei Europene și Consiliului European.Pentru ca liderii europeni nu vor ca premierul maghiar Viktor Orban sa preia șefia Consiliului European, l-ar susține…

- Liberalii discuta in interiorul formațiunii un scenariu prin care Nicolae Ciuca ar putea ajunge președintele interimar al Romaniei, in condițiile in care Klaus Iohannis ar fi votat președinte al Consiliului European, dupa demisia lui Charles Michel de la șefia acestei structuri, susțin surse din PNL