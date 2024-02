Demisie în bloc la AUR Călărași, cu Dumitru Coarnă în frunte Demisie in bloc la AUR Calarași, anunțata de liderul filialei, Dumitru Coarna, care acuza conducerea partidului ca refuza sa inființeze filiale in teritoriu. De asemenea, Coarna a mai precizat ca „nerespectarea statutului AUR de catre conducerea centrala” constituie un alt motiv care a dus la aceasta decizie. „Impreuna cu colegii din AUR Calarași am decis, in unanimitate, sa demisionam din partid! Motivele acestei decizii sunt: 1. Nerespectarea prevederilor legii partidelor politice (14/2003) de catre conducerea naționala a partidului; 2. Nerespectarea statutului AUR de catre conducerea centrala;… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

