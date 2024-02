Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Vlad Gheorghe anunța ca demisioneaza din USR. Asta dupa ce acum o saptamana nu i s-a permis accesul in sala unde se ținea Comitetul Politic al USR. Gheorghe spune ca in prezent partidul e capturat de grupuri de interese care nu mai fac nimic sa opreasca prabușirea formațiunii.Nu…

- Senatoarea Diana Șoșoaca a „furat” unul dintre simbolurile protestului fermierilor francezi, SOS, scris cu tractoarele. Diana Șoșoaca a folosit denumirea partidului pe care l-a fondat, S.O.S. Romania, pentru a se asocia cu protestul fermierilor din Franța. Aceștia au format un imens „SOS” cu tractoarele…

- Elena Lasconi, primarul din Campulung Muscel, i-a transmis liderului USR Catalin Drula ca daca partidul nu ia 20% in alegeri, intreaga conducere a partidului trebuie sa demisioneze. Lasconi mai spune ca așteapta de 3 luni o discuție cu conducerea partidului, dupa ce i s-a dat „un șut in fund” de pe…

- Comitetul politic al USR a votatprogramul electoral si lista pentru PE a aliantei cu PMP si cu Forta Dreptei, Dreapta Unita, liderul USR Catalin Drula afirmand ca Dreapta Unita e alternativa la coruptia PSD-PNL, e forta politica pregatita sa castige alegerile si sa modernizeze Romania. Intr-un eveniment…

- Un nou episod tensionat zguduie USR, iar europarlamentarul Vlad Gheorghe acuza ca este suspendat ilegal din partid. Duminica, Gheorghe a fost impiedicat sa intre in sediul partidului de catre bodyguarzi, care i-au comunicat ca „nu figureaza ca membru activ” in Registrul USR. Ulterior, intr-o postare…

- Eurodeputatul USR Vlad Gheorghe afirma ca nu a fost lasat sa participe, duminica, la sedinta Comitetului Politic al partidului, fiind oprit de catre bodyguarzi la intrare pe motiv ca nu este „membru activ”. Mai precis, nu și-ar fi platit cotizația. „Jandragneria s-a mutat la USR! Am fost intampinat…

- Una dintre cele mai bune jucatoare de handbal ale Romaniei, Cristina Neagu, a declarat ca se retrage de la echipa naționala, dupa eșecul de la Campionatul Mondial, unde țara noastra nu a reușit sa obțina calificarea pentru Jocurile Olimpice de la vara. ”Un alt turneu final ratat, nu ne-am indeplinit…

- Situația economica a companiilor cu capital german din Romania s-a deteriorat in aceasta toamna, iar cele mai multe dintre acestea sunt pesimiste și in ce privește viitorul, potrivit rezultatelor unui sondaj realizat de Camera de Comerț și Industrie Romano-Germana (AHK Romania) in octombrie 2023.