- Avocata Crenguta Leaua, care a condus echipa de avocati romani care a reprezentat statul roman in procesul intentat de Gabriel Resources la Tribunalul Arbitral cu privire la exploatarea aurifera de la Rosia Montana, afirma ca din punct de vedere legal reclamantul poate ataca decizia, iar judecarea actiunii…

- Crenguța Leaua, avocata care a condus echipa de avocați care a reprezentat Romania in procesul cu Gabriel Resource la tribunalul de arbitraj de la Washington, a declarat, la Digi24, duminica seara, ca echipa a formulat argumentul ca investitorul de la Roșia Montana nu avea „licența sociala”, adica sprijinul…

- Avocații care au reprezentat cu succes Romania in procesul intentat de Gabriel Resources in cazul exploatarii aurifere de la Rosia Montana au publicat sambata un comunicat in care ofera detalii legate de arbitraj și cum a reușit statul roman sa caștige, dupa noua ani, procesul.Romania a fost reprezentata…

