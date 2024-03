Presedintele USR, Catalin Drula, sustine ca are semnale potrivit carora "Puterea actuala doreste "blocarea Dreptei Unite de a candida si de a se asocia in alegeri libere".

"Este un moment critic pentru democratia romaneasca. Am ajuns si in punctul in care o putere abuziva se pregateste sa blocheze dreptul Opozitiei de a candida si de a se asocia in alegeri libere. Maine la ora 11.00, Biroul Electoral Central se va pronunta asupra inregistrarii Aliantei Dreapta Unita, opozitia democratica din Romania. Avem semnale ca Puterea actuala doreste blocarea noastra, asa cum s-a incercat si in 2019.…