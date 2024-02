Stiri pe aceeasi tema

- Ministra Culturii Raluca Turcan a declarat ca apreciaza faptul ca Iulian Dumitrescu a demisionat din toate functiile detinute in PNL si a adaugat ca „orice speta de genul acesta afecteaza intreaga clasa politica”. „Evident ca orice speta de genul acesta afecteaza intreaga clasa politica, nu…

- Presedintele CJ Prahova a anuntat ca se retrage din toate functiile ocupate in Partidul National Liberal, in contextul cercetarilor DNA care il vizeaza. „Avand in vedere existența dosarului in care D.N.A. mi-a adus acuzațiile prezentate public, am luat decizia sa demisionez din toate functiile din…

- Dupa ce a fost plasat sub control judiciar de catre Direcția Naționala Anticorupție (DNA), prim-vicepresedintele PNL Iulian Dumitrescu a anunțat joi seara, intr-o postare pe pagina lui de Facebook, ca demisioneaza din toate functiile detinute in partid, motivand ca "partidul nu are nicio legatura cu…

- Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova, anunța ca demisioneaza din funcțiile deținute in PNL, nu și din funcțiile publice. Acesta are calitatea de inculpat intr-un dosar DNA, procurorii acuzandu-l de luare de mita și fals in declarații.„Avand in vedere existența dosarului in…

- La sfarșitul saptamanii trecute, Agenția Naționala de Integritate (ANI) a constatat conflictul de interese de natura administrativa sau starea de incompatibilitate a zece aleși locali, dintre care unul este directorul unei mari companii de sub tutela Ministerului Energiei, condus de catre Sebastian…

- Ministrul PSD al Economiei, senatorul de Prahova Radu Oprea, nu prea mai are trecere la organizația care l-a propulsat, fapt pentru care se pregatește sa faca o mutare politica oarecum surprinzatoare. Senatorul Radu Oprea nu prea mai are mare trecere la organizația PSD Prahova, mai ales dupa ce a fost…