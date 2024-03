Prețul îngrășămintelor la început de an, dat de un trader ieșean Piața de ingrașaminte este stabila, nu se anunța mari fluctuații de prețuri, insa o serie de ingrașaminte au stocurile epuizate sau limitate, ne spune Iustin Pruteanu, un tanat de 22 de ani din Iași, student la Facultatea de Agricultura, odata cu inființarea companiei Confert Agro, alaturi de tatal sau, Catalin Pruteanu. Tot el ne mai transmite faptul ca, in aceasta perioada, fermierii sunt interesați de prețul ingrașamintelor in 2024, mai ales ca se apropie campania de primavara, iar mulți au ales sa nu fertilizeze la final de 2023, ci sa aștepte pana vad culturile de toamna rasarite. Ieșeanul… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

