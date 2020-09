Stiri pe aceeasi tema

- Serialul Hudson și Rex (Hudson & Rex, 2019)revine la DIVA cu un nou sezon, difuzat in premiera in Romania! Sezonul 2 aduce și mai multe inverstigații pentru cei doi parteneri, Detectivul Charlie Hudson (John Reardon) și Rex (Diesel vom Burgimwald) și, din 1 septembrie, in fiecare marți, de la 21:00,…

- Vara continua și Sezonul iubirii la fel! Pentru o atmosfera relaxanta, DIVA difuzeaza filmele romantice de vara, premiere in Romania, duminica de la ora 16:00! In filmul „Dragoste la Daisy Hills” (Love at Daisy Hills, 2020), programat pe 16 august, o intalnim pe Jo (Cindy Busby), care afla ca magazinul…

- Volei Alba Blaj și Dinamo București nu s-au inscris in cea mai importanta competiție intercluburi. Romania ar putea pierde acest loc și pentru sezonul viitor Decizie surprinzatoare luata de Volei Alba Blaj și Dinamo București in ceea ce privește sezonul viitor al cupelor europene. ...

- Dupa coronavirus, o alta epidemiei se dezvolta in Romania. Rujeola revine in forța! Este alerta de rujeola la județul Cluj, unde au fost depistate 11 cazuri noi in ultimele doua saptamani, cele mai multe din intreaga țara. Datele au fost furnizate de Institutul de Sanatate Publica care arata ca epidemia…

- Universitatea Craiova a antamat primul fotbalist in privința lotului cu care va aborda sezonul viitor. E vorba despre unul dintre veteranii Ligii 1: Marius Constantin, care in octombrie va implini 36 de ani! In ultimii doi ani și jumatate a evoluat la Gaz Metan Mediaș, insa in Romania a mai trecut și…

- Romania a incheiat anul trecut cu o premiera istorica: pentru prima data dupa intrarea in Uniunea Europeana, a depașit, la Produsul Intern Brut (PIB) pe locuitor, raportat la puterea de cumparare, o țara...

- Spectacolul „Richard al III-lea”, pus in scena de Silviu Purcarete la Tokyo Metropolitan Theatre in 2017, va fi difuzat in premiera in Romania miercuri, in cadrul Festivalului International de Teatru de la Sibiu care are loc online, potrivit news.ro.Spectacolul va fi difuzat de la ora 20:00,…