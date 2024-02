Stiri pe aceeasi tema

- Cosmin Natanticu nu este foarte incantat cand se apropie Valentine’s Day. Actorul de comedie a precizat ca soția sa, Eliza, este mereu dornica sa primeasca multe cadouri din partea lui.Cel de-al 16-lea sezon „iUmor – Alege comedia” va avea premiera duminica aceasta, de la 21:00, la Antena 1 si pe AntenaPLAY…

- Cel de-al 16-lea sezon iUmor – O nebunie de comedie va avea premiera duminica, 18 februarie, de la 21:00, la Antena 1 si pe AntenaPLAY și va aduce in fața celor patru jurați și a telespectatorilor numere de umor din toate colțurile lumii, dar și numeroase surprize, printre care bonusuri atractive și…

- Cel de-al 16-lea sezon iUmor – O nebunie de comedie va avea premiera duminica, 18 februarie, de la 21:00, la Antena 1 si pe AntenaPLAY și va aduce in fața celor patru jurați și a telespectatorilor numere de umor din toate colțurile lumii, dar și numeroase surprize, printre care bonusuri atractive și…

- Incepand cu 8 ianuarie, Nea Marin revine la Antena 1 cu un nou sezon al emisiunii Poftiți pe la noi!, ce va fi difuzat in fiecare luni, marti si miercuri, de la ora 20:30. Astfel, nu mai puțin de 24 de vedete vor fi puse la treaba, iar alaturi de Nea Mari

- Cea mai noua editie iUmor, difuzata sambata aceasta, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, il readuce in fata juriului si al telespectatorilor pe Dan Țuțu, in postura de invitat special, apreciat pentru darul sau de a spune povești.

- Cea mai noua editie iUmor, difuzata sambata aceasta, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, il readuce in fata juriului si al telespectatorilor pe Dan Țuțu, in postura de invitat special, apreciat pentru darul sau de a spune povești.

- Cea mai noua editie iUmor, difuzata sambata aceasta, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, il readuce in fata juriului si al telespectatorilor pe Andrei Ungureanu aka Omul cu Tourette, caștigatorul sezonului 9 iUmor, care a ajuns la inima a milioane de romani. Andrei revine la iUmor in postura…

- Cea mai noua editie iUmor, difuzata sambata aceasta, de la 20:00, la Antena 1 și in AntenaPLAY, il aduce in fata juriului si al telespectatorilor pe umoristul Radu Pietreanu, in calitate de invitat special.