Ce spun criticii despre filmul Dune: Part 2! Ce spun criticii despre filmul Dune: Part 2! Prima parte a francizei Dune a fost lansata in 2021 și s-a bucurat de un succes extraordinar. Filmul a avut incasari de aproape jumatate de miliard de dolari. A doua parte ar fi trebuit sa se lanseze anul trecut, dar premiera a fost amanata in contextul grevei de la Hollywood. Iata insa ca a venit și momentul mult așteptat. Dune: Part 2 a avut premiera oficiala saptamana trecuta, la Londra. Filmul cu Zendaya și Timothee Chalamet in rolurile principale va fi lansat pe 15 martie și in Romania. Pelicula se bucura deja de critici extraordinare, chiar mai… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

