- Premierul Ludovic Orban a anuntat, joi seara, ca Romania urmeaza sa primeasca in perioada urmatoare peste doua milioane de masti de protectie si 100.000 de combinezoane, potrivit Agerpres."In urmatoarea saptamana, urmeaza sa primim pe 3-4 aprilie 200.000 de masti FFP 2, pe 7 aprilie 100.000…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, la Digi24, ca pana la sfarsitul saptamanii se va ajunge la o capacitate de testare pentru COVID-19 de 3.000 de teste, pe zi. El a precizat ca in Romania, numarul de decese este mult mai mic, in conditiile in care au revenit peste 25.000 de mii de romani din tari…

- Premierul Ludovic Orban a declarat luni ca, incepand de saptamana viitoare, vor fi introduse in procesul de productie masti de protectie de tip FFP 2 si, de asemenea, ca exista mai multe companii romanesti care doresc sa fie implicate in productia de echipamente sau substante in contextul crizei…

- In aceasta perioada in care spitalele din Romania duc lipsa de echipament de protecție impotriva noului coronavirus, Catalin Botezatu a prins un contract fabulos cu statul. Firma Viggo Fashion Internațional, pe care designerul roman o administreaza impreuna cu Ionuț Marin Marius, a caștigat o licitație…

- Premierul Ludovic Orban a declarat marți seara, intr-o conferința de presa, ca singurele teste sigure sunt cele PCR, in timp ce testele rapide au o marja de eroare de 20%. Premierul a precizat ca obiectivul este sa fie testați pana la 2.500 de oameni pe zi.

- Premierul Ludovic Orban iese, marti, de la ora 19.00, intr-o conferinta de presa, la Palatul Victoria. Este prima aparitie publica a sefului Executivului, de la intrarea in izolare, pe 13 martie. Premierul este asteptat sa anunte extinderea interdictiei de circulatie pentru romani, in contextul crizei…

- In contextul pandemiei de coronavirus, Banca Transilvania doneaza 1,4 milioane de lei pentru cumpararea unor aparate de ventilatie mecanica, echipamente si materiale pentru spitale de stat din Romania. Omer Tetik, Director General BT, spune ca „solidaritatea este cea de care avem nevoie cel mai mult…

- Conform datelor centralizate de catre Institutul Național de Statistica (INS), Romania a importat mai mult petrol in primele zece luini din 2019, decat in perioada similara a anului 2018.Astfel, in primele zece luni din 2019 in Romania a intrat o cantitate de țiței de 7,17 milioane tone echivalent petrol…