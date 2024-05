Stiri pe aceeasi tema

- Perspectiva de crestere pentru economia Romaniei in acest an este de doar 1,6%, in temperare fata de 2,1% in 2023, a declarat, joi, Andrei Radulescu, membru al Comitetului Bretton Woods si cercetator senior la Institutul de Economie Mondiala, Academia Romana. „Care sunt perspectivele pentru economia…

- In luna martie 2024, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au scazut cu -5,2% fața de martie 2023, atingandu-se un nivel de 1.031.875 unitați. In perioada ianuarie-martie 2024: total autoturisme inmatriculate in UE: 2.768.639 unitați, o creștere cu +4.4% fața de perioada similara din…

- Perspectivele economice destul de tulburi la nivel european, confirmate deja in Marea Britanie si Germania, au ridicat nivelul de alerta si in economia romaneasca iar multe dintre marile companii, in special cele care au operatiuni de export, au apelat la restructurarea preventiva a afacerilor, pentru…

- Romania s-a clasat anul trecut pe locul doi in Uniunea Europeana la floarea soarelui din punct de vedere al productiei obtinute, dupa Franta, pierzand prima pozitie ocupata in 2022, si pe primul loc ca suprafata cultivata, recolta totala situandu-se la 2,028 milioane de tone de pe o suprafata de 1,089…

- Romania e vicecampioana Europei! Vanzarile cu amanuntul in Uniunea Europeana si zona euro au inregistrat cresteri modeste in luna ianuarie, insa Romania se numara printre statele membre cu cea mai puternica majorare a vanzarilor, atat de la o luna la alta, cat si in ritm anual, arata datele publicate…

- ”Destinatia turistica Romania va fi promovata, intre 5 – 7 martie, la cel mai mare si important targ de turism din lume, organizat in format business-to-business (B2B): Bursa Internationala de Turism – ITB Berlin. Pavilionul national gazduieste, timp de trei zile, 38 de co-expozanti din randul tour-operatorilor,…