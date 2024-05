Procesul prin care Damen Holding B.V, in calitate de creditor, cere falimentul Damen Shipyards Mangalia SA a fost inregistrat marti, 28 mai, la Tribunalul Constanta, iar un prim termen in cadrul acestui dosar a fost stabilit pentru 14 iunie. Ministrul Economiei, Stefan Radu Oprea, afirma ca a avut, miercuri, discutii cu conducerea santierului naval de la Mangalia, dar si cu reprezentanti ai salariatilor. ”Dimineata am avut o intalnire cu directoratul si cu reprezentantii sindicatului Navalistul de la Damen. Informatia nu este chiar asa. Damen Holding a cerut insolventa si asa se cere procedura…