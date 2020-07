Orășelul englezesc unde casele sînt strîmbe La aproximativ 100 de kilometri de Londra, in comitatul Suffolk, se afla un orașel ce pare desprins din filmele de desene animate. Asta, deoarece aproape fiecare dintre casele viu colorate din localitate este stramba. Construcțiile se sprijina una de alta, parca incercand sa evite prabușirea, scrie incredibilia.ro. Lavenham este un oraș medieval cu o istorie bogata, care s-a dezvoltat datori Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- ​Exista multe subiecte de filme inspirate din realitate, iar una dintre cele ar putea fi cea a cântarețului de succes care a facut pasul greu de crezut de la a dormi la metroul londonez la proprietați imobiliare de aproximativ 63 de milioane de euro.Numele sau este cunoscut în întreaga…

- Este cel mai mare bilanț din ultimele cinci zile. Numarul deceselor in spitalele din Anglia a crescut cu 740 la 12.396. "327.608 oameni au fost testați, dintre care 103.093 au fost testați pozitiv. 40 din 70 pacienți (cu vanrste cuprinse intre 45 și 93 de ani) nu aveau alte boli", a spus Ministerul.…

- Editia din acest an a Turului ciclist al Frantei, prevazuta initial in perioada 27 iunie si 19 iulie, va debuta pe 29 august, la Nisa, urmand sa se incheie pe Champs-Elysees, la Paris, duminica 20 septembrie. Anunțul a fost facut de catre presa din Hexagon. Amanarea celei mai importante curse pe etape…

- Premierul britanic Boris Johnson se recupera luni la resedinta de la Chequers, la circa 50 km nord-vest de Londra, de pe urma bolii COVID-19, in prima zi a unei saptamani in care guvernul sau urmeaza sa decida daca prelungeste masurile de izolare pentru stoparea epidemiei care a facut pana acum peste…

- Sir Stirling Moss, fost mare pilot din Formula 1, a murit la varsta de 90 de ani, dupa o indelungata suferința, a anunțat BBC. Britanicul e unul dintre marii driveri din istoria Marelui Circ fara titlul mondial in palmares. Cariera lui Moss in F1 s-a desfașurat timp de un deceniu, intre 1951 și 1961,…

- Jurnalistul Ion Cristoiu a comentat mesajele publice ale președintelui Klaus Iohannis și a ajuns la concluzia ca acestea sunt ca mesajele unui agent sanitar. “Istoricii viitorului, dupa ce vor ramane uluiți, vor pune mesajele la o parte”, a spus analistul in emisiunea “Gandurile lui Cristoiu”, anunța…

- In ciuda suspendarii curselor aeriene dinspre Marea Britanie, Belgia si Olanda, Iasul numara din ce in ce mai multe persoane aflate in carantina. Efectivul acestora a depasit ieri pragul de o mie. Duminica, odata cu aterizarea a trei curse pe Aeroportul Iasi - ultimele de la Londra si Eindhoven, respectiv…

- Cine nu și-l amintește pe faimosul Costel din ”La Bloc”? Dragoș Moștenescu, pe numele lui, s-a mutat de o buna perioada de timp in Londra, alaturi de familie. Actorul a povestit cum face fața problemelor create de pandemia cu coronavirus!